Sebrae inicia orientação gratuita sobre Declaração Anual do MEI

Microempreendedores Individuais podem obter auxílio em Campo Grande e no interior do Estado

Ação conta com apoio do Sescon/MS e AMEMS

Nesta segunda-feira (20) começam nas unidades do Sebrae em Mato Grosso do Sul os atendimentos gratuitos para auxiliar Microempreendedores Individuais (MEIs) a fazer a Declaração Anual (DASN-Simei) referente a 2019. Os empreendedores podem procurar a instituição até o dia 31 de maio.





Neste ano, os atendimentos contam com o apoio do Sescon/MS (Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de Mato Grosso do Sul) e a AMEMS (Associação das Microempresas de MS).





Para estar em dia com as obrigações legais, o MEI deverá informar os valores brutos faturados no ano passado. Conforme a técnica do Sebrae/MS, Renata Maia, o processo é obrigatório para qualquer Microempreendedor Individual. “Todos são obrigados a declarar, mesmo os que não tiveram movimentação financeira em 2019”, explica.





O que levar





Ao se dirigir ao local, o MEI deve obrigatoriamente ter em mãos documentos pessoais (RG e CPF), o número do CNPJ e o faturamento de 2019 anotado, para efetuar a declaração. Se preferir, o processo pode ser feito pela internet, no site www.portaldoempreendedor.gov.br . O Sebrae também oferece apoio para quem tiver dificuldades em acessar o portal.





Quem não fizer a declaração fica sujeito a pagar multa de aproximadamente R$ 50 por ano não declarado, e impossibilitado de participar de licitações. Atualmente, em Mato Grosso do Sul são 134 mil Microempreendedores Individuais, conforme dados do Portal do Empreendedor.





Serviço





Confira os horários de atendimento nas unidades do Sebrae:





Campo Grande





De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

Av. Mato Grosso, nº 1661





Dourados





De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

R. Pres. Kenedy, 855





Naviraí





De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

Av. Weimar Gonçalves Tôrres, 862





Três Lagoas





De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h

R. Zuleide Pérez Tabox, 826





Bonito





De segunda a quarta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h

R. Cel Pilad Rebua, 2480





Coxim





Atendimento agendado às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e das 14h às 16h

Avenida Salgado Filho, 105





Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.