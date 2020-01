Sábado será de céu nublado e pancadas de chuva em MS, prevê Inmet

Na Capital, há previsão de chuva no período da tarde

Campo Grande amanheceu com céu nublado neste sábado ©REPRODUÇÃO O sábado será de calor de até 36°C, mas com mais chuva em Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, a manhã será de céu parcialmente nublado e, à tarde, nublado com pancadas de chuva. A temperatura máxima será de 31°C. Na região sul, a previsão é de céu parcialmente, mas não há previsão de chuva. A máxima poderá chegar aos 33°C em Aral Moreira, Caarapó, Dourados, Ponta Porã, Guia Lopes da Laguna e Rio Brilhante.





Na região leste, o dia será de céu nublado, com névoa úmida, mas também sem chuva. A máxima será de 34°C em Cassilândia, Costa Rica, Taquarussu, Inocência, Paranaíba e Três Lagoas.





Em Bandeirantes, Camapuã, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Rio Negro e Sidrolândia, o dia será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em áreas isoladas. A máxima será de 32°C. Aquidauana, Corumbá, Porto Murtinho e Miranda, terão sábado com céu nublado e chuva a qualquer hora do dia. A máxima poderá chegar aos 36°C.