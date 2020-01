Recadastramento biométrico começa em fevereiro em dois municípios

Prefeituras e Câmara darão apoio ao TRE, inclusive transportando moradores da zona rural

Eleitores das duas cidades terão até março para fazer recadastramento ©Bruno Henrique

A próxima fase do recadastramento biométrico em Mato Grosso do Sul começa em fevereiro. Em Cassilândia, o prazo vai de 12 de fevereiro a 26 de março, e em Paraíso das Águas, de 27 de fevereiro a 28 de março.





As prefeituras e as Câmaras Municipais apoiarão a Justiça Eleitoral com infraestrutura, transporte de eleitores da zona rural, publicidade e segurança, além de recursos humanos. O procedimento é obrigatório e acarreta no cancelamento do Título Eleitoral caso o recadastramento não seja realizado.





O eleitor terá uma amostra de sua assinatura colhida, será fotografado e terá suas impressões digitais capturadas. As Urnas Biométricas reconhecem o eleitor através de sua impressão digital, facilitando sua identificação e diminuindo o tempo gasto no dia da votação.





O município de Fátima do Sul foi escolhido para participar do projeto piloto das urnas biométricas em 2008. A expectativa do TSE é que em dez anos todo o país possa utilizar as urnas biométricas.





Lembrando que as eleições de 2020 são para eleger prefeito, vice e vereadores. O primeiro turno para todas as cidades do Estado será em 4 de outubro. Se houver segundo turno em Campo Grande, a data prevista é 25 de outubro.