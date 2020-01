Quinta-feira será chuvosa em todas as regiões de MS

Na Capital, há previsão de chuva a qualquer hora do dia

©REPRODUÇÃO A quinta-feira (30) será de céu nublado e chuva em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Há alerta de temporal em 48 municípios do Estado.





Em Campo Grande, o dia será de céu parcialmente nublado e há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 32°C. Em Dourados, Ponta Porã, Amambai, Naviraí, Mundo Novo, Maracaju e Bonito, as pancadas de chuva poderão ser mais fortes e acompanhadas de trovoadas no período da tarde. A máxima será de 33°C.





Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Anaurilândia, Taquarussu, Nova Andradina, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, terão quinta-feira de céu nublado e pancadas fortes de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura máxima será de 34°.





Também há previsão de chuva a qualquer hora do dia em Camapuã, Alcinópolis, Sonora, Pedro Gomes e Rio Negro. A máxima será de 35°C.