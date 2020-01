Quinta-feira com máxima de 31°C e risco de temporal em MS

Na Capital, há previsão de chuva no período da tarde

A quinta-feira (2) deverá ser de calor em Mato Grosso do Sul, mas com risco de chuva acompanhada de temporal em algumas regiões, conforme prevê o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Em Campo Grande, houve garoa fraca no início desta manhã na região central. A previsão para o restante do dia é de céu parcialmente nublado no período da manhã e nublado com pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima não passará dos 28°C. Na região sul, a chuva deve chegar após o almoço, sendo acompanhada de trovoadas. A máxima será de 29°C em Amambai, Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Mundo Novo e Juti.





No leste do Estado, a previsão é de chuva forte nos períodos da tarde e noite. A máxima será de 30°C em Chapadão do Sul, Selvíria, Três Lagoas, Água Clara, Brasilândia e Santa Rita do Pardo. Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Aquidauana, no oeste de Mato Grosso do Sul, a máxima será de 31°C e há previsão de chuva acompanhada de trovoadas à tarde.