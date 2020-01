PSDB tem três pré-candidatos, mas diretriz para eleição será decidida em março

Rose Modesto, Beto Pereira e Eduardo Riedel são nomes do quadro elencado pelo Presidente regional do PSDB, Sérgio de Paula

Presidente regional do PSDB, Sérgio de Paula, durante coletiva na manhã desta quinta-feira (16) ©Marcos Maluf Mesmo com a aliança firmada entre o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o PSDB tem quadro com três pré-candidatos para disputar a Prefeitura de Campo Grande.





Os nomes dos deputados federais Rose Modesto e Beto Pereira e do secretário de Governo do Estado, Eduardo Riedel foram elencados pelo presidente regional do PSDB, Sérgio de Paula, durante coletiva na manhã desta quinta-feira (16), para desmentir o boato de expulsão ou saída de Rose da sigla.





De Paula explica que o cenário é natural. "Logicamente que nós temos quadro dentro do partido de pessoas que tem interesse em se candidatar. Isso é natural, é normal e é bom dentro de um partido. Mas o que nós combinando sobre Campo Grande é que, no final de março, nós vamos sentar e tomar essa decisão. Isso não mudou nada desde o ano passado para cá", disse.





O presidente regional do PSDB reconheceu que a aliança entre Azambuja e Marquinhos é um compromisso da Executiva. "Durante a reeleição do governador, o partido fez várias alianças e nós temos que respeitar isso", disse. Apesar de ter a aliança reconhecida pelo partido tucano, De Paula adianta que ainda não foi procurado pelo PSD para discutir o apoio a reeleição de Marquinhos.





"O PSD, que hoje administra Campo Grande com o prefeito Marcos Trad e tem a simpatia do governador, tem que procurar o PSDB", disse. "Quando um partido tem interesse de ter aliados, o presidente tem que procurar. Estamos muito tranquilos. Eu tenho certeza que no momento certo eles vão procurar a gente", completou.





Segundo ele, o acordo é conversar sobre a aliança em março. "Ainda temos 60 dias para iniciar essa conversação. Do que terminou o ano, não mudou uma vírgula".





Sobre a diretriz da Executiva Nacional para que a sigla lance candidatura em todas as cidades do país com mais de 10 mil eleitores, De Paula adiantou que Mato Grosso do Sul vai respeitar. " Mas a reciproca é verdadeira. Deixamos bem claro os compromissos assumidos aqui e a executiva nacional também deve respeitar nossa diretriz", afirmou.