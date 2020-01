Primeiro dia do ano começa com sol, mas chuva deve chegar de tarde

A partir de amanhã, a passagem de uma frente fria derruba a temperatura em todo Mato Grosso do Sul

Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura de 22ºC ©REPRODUÇÃO

O primeiro dia do ano começou com sol e a promessa de chuva em parte de Mato Grosso do Sul. Campo Grande amanheceu com céu aberto e temperatura de 22ºC, mas segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) a tarde terá de pancadas isoladas e trovoadas.





Conforme a meteorologia, a temperatura máxima na Capital chega aos 31°C. O dia será claro, mas nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde. No resto do Estado a quarta-feira (1º) também será marcada pelo calor.





O dia será claro a parcialmente nublado, também com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde, principalmente no noroeste e norte do Estado, onde ficam as cidades de Coxim, Sonora, Pedro Gomes e São Gabriel do Oeste. A máxima pode chegar à pode chegar a 39°C, já a mínima fica em 21ºC.





A partir de amanhã, a passagem de uma frente fria derrua a temperatura em todo Mato Grosso do Sul. Os termômetros ficam entre 20°C e 35°C. Na sexta-feira (3), a mínima chegar a 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 37°C.





Já previsão para o primeiro fim de semana de 2020 é de céu claro, pancadas de chuva, com as temperaturas entre 20°C e 38°C.