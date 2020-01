PRF atropelado durante atendimento de ocorrência morre na Santa Casa

Policial foi atropelado enquanto atendia ocorrência de acidente de trânsito na estrada do Capão Seco, em Sidrolândia

Vladimir Struck era policial rodoviário federal e pré-candidato a prefeito de Sidrolândia ©ARQUIVO PESSOAL Morreu na madrugada desta sexta-feira (10) o policial rodoviário federal Vladimir Benedito Struck, 45 anos. Ele foi socorrido em estado grave após atropelado na noite de ontem (9) em Sidrolândia, cidade distante a 71 quilômetros de Campo Grande.





Conforme informações do boletim de ocorrência, Vladimir foi atropelado por uma caminhonete Ford F-1000, conduzido por um homem de 73 anos, na estrada do Capão Seco, a cinco quilômetros da BR-060. Ele estava no local com mais dois policiais controlando o fluxo de veículos no trecho onde havia acontecido um acidente de trânsito.





O PRF foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros inconsciente, com um corte na cabeça e com múltiplas fraturas pelo corpo. Ele foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta madrugada.





O corpo do policial ainda está no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e a previsão é de que seja levado para Sidrolândia ainda nesta manhã. O sepultamento será realizado no cemitério municipal da cidade.





Carreira - Além de pré-candidato a prefeito de Sidrolândia pelo Patriota, nas últimas - Além de pré-candidato a prefeito de Sidrolândia pelo Patriota, nas últimas eleições Vladimir Struck também ficou em 3º colocado entre os candidatos a deputado estadual, no município. Ele já foi chefe do núcleo de ética e disciplina da PRF e também fundou a delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Jardim.





O motorista da caminhonete será indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.