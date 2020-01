Pecuarista é resgatado após sequestro durante falsa negociação de gado

Dois suspeitos foram presos em flagrante e as equipes buscam pelos outros envolvidos no crime

Delegado Alexandro Mendes, de Costa Rica ©Arquivo pessoal

Um pecuarista de 40 anos foi sequestrado durante uma falsa transação de venda de gado em Paranaíba – a 422 quilômetros de Campo Grande. Ele foi resgatado poucas horas depois em uma casa, na área urbana da cidade. Dois suspeitos foram presos em flagrante por participação no crime.





Segundo a Polícia Civil, a vítima é de Costa Rica e trabalha com a compra e venda de gado na região. Por isso não estranhou ao receber uma ligação de um suposto vendedor oferecendo animais que estariam em uma fazenda de Paranaíba.





Na manhã desta quinta-feira (2), o pecuarista dirigiu 258 quilômetros até a cidade para avaliar o gado. “Ele acreditava ir para Paranaíba para avaliação, mas na verdade se tratava de uma armadinha para rendê-lo e exigir dinheiro da família”, explicou o delegado Alexandro Mendes de Araújo. O primeiro contato da vítima foi com o pai, um produtor rural de Costa Rica.





Sem revelar o sequestro, o pecuarista pediu para o pai fazer uma transferência bancária de R$ 200 mil. Pouco depois, retornou à ligação e abaixou o valor para R$ 20 mil. Estranhando o comportamento do filho, o produtor rural decidiu procurar a Delegacia de Polícia Civil da cidade.





“Primeiramente trabalhamos para averiguar os fatos, e as diligências concluíram que se tratava de um crime de extorsão mediante sequestro. A partir daí os familiares da vítima foram orientados e amparados e as informações levantadas foram compartilhadas com as Polícia Civil e a Polícia Militar de Paranaíba” detalhou o delegado.





As equipes de Paranaíba conseguiram resgatar a vítima pouco depois, em uma casa na área urbana da cidade. Dois suspeitos foram presos e uma arma apreendida durante a ação. Ainda conforme Alexandro, a caminhonete do pecuarista, uma Hilux, cor prata, placas FHF-8142, foi levada pela quadrinha. Buscas por outros envolvidos no crime são feitas por toda a região.