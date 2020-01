PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeitura proporcionou uma belíssima festa de Virada do Ano

Um grande público marcou presença.

A Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas realizou no último dia 31 de dezembro, a Primeira Festa da Virada do Ano. O evento foi realizado na Avenida Sabino Rodrigues de Menezes, com uma grande estrutura de palco, camarote, som e com show da Banda Musical Lilás e Djs convidados.





A família paraisense prestigiou o evento. A avenida ficou lotada. Estima-se que mais de 1.200 pessoas tenha prestigiado ao evento.





Na Virada do Ano, houve um belíssimo show pirotécnico, que recebeu com muita alegria e esperança o Ano de 2020.

O prefeito municipal Ivan Xixi, vice prefeito Ocesino, vereadores Roberto Carlos, Prof. Leonardo, Neife Vida, Fiotinho e Edson da Oficina e secretários municipais estiveram no palco, onde deram boas vindas a população e desejaram um Ano Novo repleto de paz e felicidades.





O evento foi organizado e realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer - SEMECEL.





O secretário municipal da SEMECEL, Dr. Jefferson de Souza Correa, também cumprimentou o público e em poucas palavras pôde expressar a alegria que estava sentindo e a reflexão para a chegada de 2020.





Representando a Câmara Municipal, o presidente, vereador Roberto Carlos também agradeceu a presença de todos e destacou o apoio de todos os vereadores na realização do evento para a população, comemorar a chegada do novo ano.