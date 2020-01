PARAÍSO DAS ÁGUAS| Prefeito Municipal recebe Plano de Ação Emergencial da PCH Alto Sucuriú localizada no Município

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas Ivan da Cruz Pereira(Xixi) juntamente com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo Wilson Matheus e o representante da defesa civil Antônio Soares recebeu nesta quarta-feira, dia 15 de janeiro a visita técnica do engenheiro mecânico da PCH Alto Sucuriú, Luiz Fernando Maurício Filho da empresa Ônix e do encarregado geral da empresa Josemar Balta.





A Ônix Geração de Energia S.A é a detentora da autorização para a exploração do potencial elétrico denominado PCH Alto Sucuriú, localizada na divisa dos municípios de Paraíso das Águas e Chapadão do Sul.





Durante a reunião, os colaboradores da Ônix se apresentaram e fizeram um resumo do conteúdo do Plano de Ação Emergencial (PAE) que foi entregue aos representantes do município, com o objetivo de estabelecer os procedimentos necessários para minimizar os danos causados nas áreas de jusante, decorrentes de riscos hidrológicos. O documento alerta quanto aos aspectos de funcionamento, durabilidade e eficiência das estruturas que compõe as instalações de hidrelétrica na eventualidade de ruptura da barragem.





Entre os assuntos apresentados, que estão exemplificados no PAE estão:





-Identificação e análise das possíveis situações de emergência;





-Procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de condições potenciais de ruptura da barragem;





-Procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável pela ação;





-Estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente afetadas em situação de emergência.