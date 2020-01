Pais e bebê de 1 ano morrem em colisão de carro com caminhão na BR-262

Vítimas ficaram presas nas ferragens

Ainda não se sabe o que causou o acidente ©Diário Corumbaense Uma família morreu durante a madrugada desta sexta-feira (31), na BR-262, próximo a Corumbá a 444 quilômetros de Campo Grande, após bater contra um caminhão. A identificação das vítimas não foi confirmada.





Informações preliminares são de que o acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada desta sexta (31), quando a família, sendo um casal e um bebê de 1 anos, estavam em um carro quando houve a colisão com um caminhão, que carregava carvão, segundo o Diário Corumbaense.





As vítimas ficaram presas nas ferragens e acabaram morrendo no local do acidente. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi chamada para o local. O casal e o bebê seriam moradores de um sítio, na região do assentamento São Gabriel. Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente.