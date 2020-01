No Carandá Bosque, ex espera na porta do trabalho e atira contra mulher

Após atirar contra a mulher, homem deu tiro no ouvido

Foram ouvidos cinco disparos ©Leonardo França Uma mulher, que ainda não foi identificada, foi ferida a tiros pelo ex-namorado na manhã deste sábado (18), no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. O homem seria motorista de aplicativo. Depois de atirar contra a vítima, ele desferiu um tiro na cabeça. Unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram chamados para o local.





Testemunhas que presenciaram o fato e trabalham próximo da empresa de jardinagem, onde a mulher presta serviços contaram, que por volta das 8 horas da manhã deste sábado (18) estavam à espera da empresa abrir quando viram a vítima chegar e o homem já estava na frente do local.





Um colega de trabalho da florista contou que quando a vítima chegou o ex-namorado desceu do carro armado, momento em que ele colocou todos os funcionários que esperam a floricultura abrir junto da mulher dentro de uma van, mas ela resolveu sair do veículo para conversar com o ex, que desferiu os tiros. Ela já teria sofrido violência doméstica por parte do motorista de aplicativo.





Foram ouvidos cinco disparos, sendo que a mulher teria sido atingida na região próximo ao pescoço e em seguida o homem teria desferido um tiro contra seu ouvido. Segundo o relato das testemunhas, o autor não aceitava o fim do relacionamento. Duas viaturas do Samu e dos bombeiros foram chamadas para o local. A Polícia Militar também foi acionada. Não há informações do estado de saúde do casal.