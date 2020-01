Na Capital. temporal deixa dia com "cara de noite" e cancela voo

Vários municípios de MS já registram chuva desde as primeiras horas; previsão é de chuva no decorrer do dia

Mato Grosso do Sul amanheceu nublado e com chuva em vários municípios. Em Campo Grande, o temporal cancelou um voo da Latam que sairia da cidade com destino a Brasília, às 5h10. Em Ponta Porã, já choveu 48,2 milímetros nas primeiras horas do dia e a previsão de mais água no decorrer do dia. Neste momento, o aeroporto opera por instrumentos e não há previsão de novos cancelamentos.

Dia amanheceu com cara de noite em Campo Grande: previsão de mais chuva durante o dia ©Henrique Kawaminami Em Campo Grande, o dia amanheceu com céu nublado e há registro de temporal em bairros da região norte. Há registro de chuvas em Amambai, Bela Vista, Corumbá, Coxim, Costa Rica, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Ponta Porã, Dois Irmãos do Buriti e São Gabriel.





Segundo serviço de meteorologia da Uniderp, a instabilidade é decorrente de sistema de baixa pressão entre MS e o Paraguai. Haverá pouco sol hoje, com pancadas de chuva durante todo o dia.





A temperatura máxima na Capital não passará dos 28°C. A previsão é a mesma para Dourados, Mundo Novo, Iguatemi, Naviraí, Bela Vista, Tacuru, Coronel Sapucaia e Ponta Porã, na região sul, e Sonora, Pedro Gomes, Figueirão, Camapuã e Alcinópolis, no norte do Estado.





Em Três Lagoas, Inocência, Ribas do Rio Pardo, Anaurilândia, Bataguassu e Nova Andradina, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 30°C. Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, o céu ficará nublado e pode chover forte a qualquer hora do dia. A máxima será de 34°C.