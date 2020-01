MS terá máxima de 39°C e pancadas de chuva em áreas isoladas nesta quinta-feira

O calor será predominante nesta quinta-feira (16) em Mato Grosso do Sul e a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que as máximas cheguem a 39°C em algumas cidades do Estado. Há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas.





Em Campo Grande, às 6h os termômetros marcavam 24°C. No decorrer do dia, a máxima poderá chegar aos 33°C. Há previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Na região sul, a manhã será de céu nublado e, à tarde, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. A máxima será de 35°C em Dourados, Ponta Porã, Naviraí, Mundo Novo, Paranhos, Jardim, Bonito e Maracaju.





Sonora, Coxim, Camapuã, Alcinópolis e Rio Negro, terão máxima de 36°C. Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba e Água Clara, 35°C. Em Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, a máxima poderá chegar aos 39°C. Há possibilidade de pancadas de chuva em todas as cidades.