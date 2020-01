Motorista perde o controle e bate carro em árvore às margens do Rio Anhanduí

Mulher, não identificada, sofreu ferimento na teste e foi atendida por equipe do Samu

Parte da frente do veículo ficou danificada após colisão contra árvore em trecho da Avenida Ernesto Geisel ©Marcos Maluf

A condutora de um veículo Chevrolet Prisma, não identificada, precisou de atendimento médico após perder o controle da direção e colidir com uma árvore às margens da Avenida Ernesto Geisel, região do Bairro Jockey Clube, em Campo Grande. O acidente aconteceu por volta das 12h30 desta terça-feira (7).





Conforme equipe do BPMTran (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) a mulher estava sozinha no veículo e sofreu um corte na região da testa. Ela foi atendida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada consciente e orientada para a Santa Casa da Capital.





A batida aconteceu próximo ao Ginásio Guanandizão, no sentido Centro - Bairro. A palmeira imperial atingida fica a esquerda da pista. Chovia no momento em que a reportagem esteve no local, mas não há confirmação se o acidente aconteceu durante pancada de chuva que caiu na região, no fim da manhã.