Motociclista morre após invadir contramão e colidir com Uno

Acidente aconteceu próximo a região do Indubrasil ©Marcos Maluf

Gilmar Villaba do Nascimento, de 31 anos, morreu após se envolver em um acidente com um Fiat Uno na BR-262, na noite desta terça-feira, 31 de dezembro. A colisão aconteceu próximo ao Indubrasil, em Campo Grande, e deixou uma passageira do carro gravemente ferida.





Conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Gilmar conduzia uma Yamaha Factor YBR e teria causado o acidente ao invadir a contramão. Com isso, colidiu de frente com o Uno, dirigido por José Teixeira de Lima Neto, de 36 anos.





Além do motorista, outras duas pessoas estavam no carro: Paulo Eduardo Crispim de Souza, de 29 anos e uma mulher que foi socorrida com ferimentos graves. A vítima não foi identificada e detalhes sobre estado de saúde dos dois homens não foram divulgados.





A reportagem apurou que em novembro de 2016 José foi preso em flagrante por dirigir bêbado o mesmo carro com que estava no momento do acidente, também na BR-262. Na época, foi abordado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) após fazer manobras perigosas na pista.





Acidente – Horas depois, já na madrugada do 1º dia do ano, outro motociclista perdeu a vida no trânsito de Campo Grande. Frentista, Cleudenilson Alves Rodrigues de Matos, de 29 anos, seguia na Rua Pororoca e acabou não fazendo a curva necessária para acessar a Avenida Presidente Vargas. Por conta disso bateu contra um muro de um terreno baldio. Socorro foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos.