Morre Lincão Batera morre aos 64 anos, após mais de um mês internado

Velório e sepultamento serão realizados neste domingo (26)

Lincão tocou com Grupo Acaba, Celito e Geraldo Espíndola, e Banda Lilás ©Arquivo Pessoal

Eduardo Lincoln Gouveia Camargo, conhecido como Lincão Batera, morreu neste sábado (25), aos 64 anos, no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, vítima de complicações de quadro de diabete. O músico estava internado desde o dia 17 de dezembro do ano passado.





Lincão Batera foi encaminhado ao hospital com ferimento no pé e teve estado de saúde agravado por causa da diabete. Antes, também havia operado da catarata.





Neste domingo (26), a Associação Reggae de Mato Grosso do Sul promoveria almoço solidário para auxiliar no tratamento do músico. O evento será realizado em nova data, como forma de tributo ao baterista.





O velório de Lincão será amanhã, no Cemitério Jardim das Palmeiras, a partir das 7h. O sepultamento está marcado para 15h.





O baterista começou sua relação com a música ainda jovem, na igreja. Durante a carreira, fez parte da formação de conjuntos de todo estilo musical. Tocou com Celito e Geraldo Espíndola, Zé Pretim, Juci Ibanez, Grupo Acaba e Banda Lilás.





Recentemente, chegou a participar do tradicional Sarau de Segunda, na Praça dos Imigrantes.





O músico também teve trabalho reconhecido em redes de televisão, como cenógrafo.