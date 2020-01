Mega-Sena Concurso 2.228 pode pagar prêmio de R$ 40 milhões no sorteio deste sábado (25)

Quanto mais números o apostador marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio

O concurso 2.228 da Mega-Sena deverá pagar neste sábado (25) R$ 40 milhões a quem acertar os seis números. O sorteio será feito a partir das 20h (Brasília), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.



As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) de hoje em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país e também pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.



Quanto mais números o apostador marcar, maior será o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.



As informações são da Caixa Econômica Federal.