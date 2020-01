MARACAJU| Showtec 2020 começa nesta quarta-feira (21)

Tecnologias para altas produtividades estão entre os destaques da programação técnica

Abrindo o calendário de eventos do agronegócio em Mato Grosso do Sul, o Showtec 2020 começa nesta quarta-feira (22), em Maracaju. O evento segue até sexta-feira (24), onde produtores rurais, profissionais e estudiosos do setor terão acesso a novas ferramentas para potencializar ainda mais a produção agrícola e pecuária da região. A feira tem entrada gratuita e será realizada na sede da Fundação MS, contando com 120 expositores, mostras de tecnologias, maquinários agrícolas e espaços para novos negócios.





Um dos destaques desta edição será a Trincheira Show, que retorna à feira com estrutura maior e espaço ampliado nas arquibancadas para melhor atender o público. Ali, os visitantes conhecerão, com detalhes, os aspectos físicos, químicos e biológicos do solo e os impactos do sistema radicular na melhoria da qualidade do sistema. Ocorrerá também o lançamento dos parâmetros técnicos para análise da biologia do solo. Resultados de pesquisas regionais também serão elucidados.





Sobre o milho safrinha, um painel específico abordará como o produtor pode atingir um alto desempenho, com pesquisadores apontando a relevância da rotação de culturas para altas produtividades. Já outro painel traz informações sobre sugadores de soja e milho e qual o manejo adequado para controlar as pragas e doenças nas lavouras, entre elas, o enfezamento do milho, doença tem ganhado cada vez mais importância no Estado, dada a sua complexidade.





E buscando preparar o produtor rural para o mundo digital, o Showtec traz neste ano um painel específico que mostrará tecnologias de mecanização, como aplicação, plantabilidade e controle do tráfego de máquinas. A ideia é viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação, de modo a contribuir com a sustentabilidade da agricultura e pecuária.





Outro evento tradicional que acontece no Showtec é o Encontro das Mulheres do Agronegócio, que levantará o debate sobre empreendedorismo feminino, dentro e fora do mercado de trabalho. O espaço é voltado para valorizar a participação e liderança da mulher nos negócios e na sociedade. O Encontro dos Jovens da Agropecuária está na programação, com palestras sobre inovação tecnológica.





Lançamentos





Tradicionalmente conhecido por ser uma vitrine de inovações e tecnologias para o campo, o Showtec 2020 traz o lançamento nacional de três novas cultivares de soja, desenvolvidas pela Embrapa em parceria com a Fundação Meridional. Serão apresentadas as variedades BRS 391, BRS 467RR e BRS 544RR. Com os novidades, o produtor terá mais facilidade para o manejo de sua lavoura e poderá, ainda, evitar o ataque de determinadas pragas.





Praça de alimentação





Uma das novidade desta edição, o ambiente será composto por várias opções de gastronomia local, em um espaço de aproximadamente 900 metros quadrados, e funcionará durante todos os dias do evento, das 8h às 20h.





Demais informações e programação completa podem ser conferidas no site Portal Showtec





Sobre o Showtec





O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.





O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS, Sistema Fiems/Senai e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Fundems, Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundação Agrisus e Sanesul.