Jovem é levado de helicóptero para hospital após ser picado por cobra

Vítima de 19 anos foi picada na região do Paiaguás e precisou de socorro da Marinha

Helicóptero utilizado para resgate do jovem picado por cobra (Foto: Divulgação/Diário Corumbaense)

Jovem de 19 anos precisou de socorro da Marinha após ser picado por uma cobra na região do Paiaguás, distante 120 km de Ladário, na região de Corumbá. Ele estava na fazenda quando foi picado e foi transportado para Corumbá, a 419 km da Capital.





Conforme o Diário Corumbaense, ele chegou em aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Oeste (HU-61), subordinada à Marinha do Brasil, por meio do Comando do 6º Distrito Naval.





Quem pediu o atendimento foi o Corpo de Bombeiros Militar, que recebeu o pedido de resgate. O jovem apresentava inchaço e dores nas mãos e o deslocamento ocorreu com acompanhamento de um médico do Hospital Naval de Ladário. Ele foi levado para a Santa Casa de Corumbá.