Jovem de 19 anos morre ao atravessar preferencial e atingir caminhonete

Acidente ocorreu por volta das 6h deste domingo, em Dourados. Motorista da Toyota Hilux fugiu do local

Rapaz, de 19 anos, morava no Jardim Piratininga ©Reprodução/Redes sociais Cleber Willian Machado Coelho, de 19 anos, morreu na manhã deste domingo (12) depois de invadir a preferencial no cruzamento das Ruas Iguassu e Toshinobu Katayama, em Dourados, distantes 228 km de Campo Grande.





O rapaz estava em uma Honda Biz, de cor vermelha, e atingiu a porta traseira de uma Toyota Hilux, por volta das 6h.





As primeiras informações apontam que a Hilux estava em alta velocidade e seguida do Portal de Dourados sentido Centro pela Rua Iguassu, quando o motoqueiro atravessou a preferencial.





O motorista ainda tentou fugir com o veículo, mas diante do impacto acabou deixando o local do acidente a pé. O jovem morreu no local.





Por: Gabriel Neris