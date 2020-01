Inscrições de processo seletivo da Sanesul para 40 vagas começam na quarta-feira (15)

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) abriu processo seletivo para contratar, por tempo determinado, diversos profissionais. Ao todo são 40 vagas ofertadas. O edital com as regras do certame foi divulgado na última quarta-feira (8) no Diário Oficial do Estado . Os salários variam de R$ 1.455,09 a R$ 3.189,38. O período para o envio dos documentos é de 15 a 17 de janeiro.