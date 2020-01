Inscrições abertas para programa de aceleração de startups em fase intermediária em MS

Oportunidade é ofertada pelo Living Lab, projeto colaborativo do Sebrae/MS em parceria com instituições públicas e privadas

Estão abertas até o dia 24 de janeiro as inscrições para o programa gratuito de aceleração de startups Early Stage Results 2020, do Living Lab MS, projeto colaborativo iniciado pelo Sebrae. O edital seleciona novos empreendimentos com base tecnológica, que visam o desenvolvimento de produtos ou serviços inovadores com potencial de crescimento.





Serão selecionadas até 12 propostas para o programa, que tem duração de seis a oito meses. A iniciativa visa projetos em nível intermediário e conta com o apoio de mentores de nível estadual e nacional, com o objetivo de auxiliar empresas a se alavancarem no mercado, para aprenderem sobre modelagem de negócios, liderança, vendas, investimento e oportunizar conexões e network com empresas e profissionais.





Para participar, o candidato deve apresentar inovação no produto, serviço ou modelo de negócio, ou seja, oferecer ganhos de eficiência para clientes tornando processos mais simples ou rápidos. O projeto também deve ter no mínimo duas pessoas, onde pelo menos uma delas deverá participar presencialmente de 100% das atividades previstas no programa e garantir a dedicação do grupo ao empreendimento, considerando as seguintes modalidades: sede própria ou residente no Living Lab.





Conforme a analista do Sebrae/MS, Patrícia Pereira, na modalidade sede própria os participantes podem trabalhar em seus respectivos locais (casa, escritório). Já no residente, “eles podem desfrutar de todo o espaço do Living Lab (bancada de computadores, salas de reunião, auditório, espaço pitch) para trabalhar e desenvolver suas ideias de negócio. Vale lembrar que a oportunidade é para empreendimentos em nível intermediário, ou seja, para quem já tem uma ideia do que quer fazer”, afirma.





Como se inscrever





Os interessados devem apresentar uma proposta de negócio até a data de encerramento das inscrições por meio do formulário disponível no link . Após, 20 ideias serão selecionadas para análise. Os candidatos que passarem por essa fase serão convocados para entrevista presencial, etapa onde serão conhecidos os integrantes dos times, para avaliar o potencial da proposta em se tornar uma empresa viável. Para mais informações acesse o edital





Living Lab MS





