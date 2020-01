Inmet alerta para chuva com ventos de 60 km/h e granizo em 59 municípios de MS

A instabilidade deve continuar até a próxima segunda-feira no Estado

Chuva vai levar a queda de temperatura e alívio no calor Alertas de perigo para chuvas intensas e tempestades foram emitidos pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para 59 municípios de Mato Grosso do Sul. Os eventos climáticos devem ocorrer a partir desta quinta-feira e podem se estender até amanhã. As altas temperaturas se mantém e podem atingir os 39°C.





Na região Sul do Estado, a previsão é de que chova até 50 milímetros em um dia. A precipitação deve vir acompanhada de ventos de até 60 quilômetros por hora, o que pode resultar em queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Municípios como Dourados, Mundo Novo e Ponta Porã devem ser atingidos.





Além de chuva e ventos intensos decorrentes de tempestade, os moradores dos municípios das regiões Norte e Leste devem esperar por queda de granizo com possibilidade de alagamentos.





A instabilidade classificada como perigosa começa nesta quinta-feira acompanhada de temperaturas entre 21°C e 39°C, no Estado. Em Campo Grande, as pancadas de chuva e as trovoadas isoladas previstas para ocorrer até o fim da tarde serão acompanhadas de mínima de 23°C e máxima de 33°C.





Amanhã, as chuvas devem se intensificar e o calor ameniza. No Estado, a mínima cai para 21°C e a máxima para 36°C. Na Capital, a temperatura vai variar entre 22°C e 33°C. No sábado, as chuvas continuam com máxima de 34°C nos municípios e 32°C. A instabilidade se estende até a próxima semana.