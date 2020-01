HORÓSCOPO| Confira o seu astral para esta terça-feira (28)

Veja o que dizem os astros para cada signo

Aquilo que chamamos de história é o resultado de as peripécias do ser humano em busca de si mesmo, de se conhecer e tomar posse dos instrumentos que ainda não sabe explorar. É moderno relativizar a verdade e a realidade, parece bacana sair por aí afirmando que tudo depende do ponto de vista. Se assim fosse o Universo se chamaria Multiverso, e até tem uma seita fundada por um Guru falso que promulga esse nome. Porém, o Universo é um só, a Vida que é raiz de todas as vidas é uma só, se assim não fosse eu escreveria, mas não haveria comunicação, porque não haveria entre nós nenhum lugar onde, pela comunhão, acontecesse uma troca. Se estás buscando o que te torna uma alma única e original, passa logo por isso, pois, o que te fará crescer é encontrar aquilo que tu tens em comum com os que são de tua espécie, o reino humano.





Áries 21/03 a 20/04





Aquilo que produz emoções intensas e viscerais é o que deve servir para você orientar seus passos e fazer as devidas retificações de rumo. É que as emoções são verdadeiras, não se as pode mascarar, apenas sentir e agir.





Touro 21/04 a 20/05





Suas preferências e escolhas podem chocar um tanto as pessoas que se acostumaram a imaginar que você seria isso ou aquilo. Essa novidade as assusta, mas sua alma é livre para decidir o rumo que quer dar à própria vida.





Gêmeos 21/05 a 20/06





Apesar de dar a impressão de tudo se desorganizar e seus assuntos degringolarem, após essa primeira visão você comprovará que nada melhor poderia acontecer, porque como resultado surgirão assuntos novos e interessantes.





Câncer 21/06 a 21/07





No mundo das ideias nada é proibido, nossa humanidade é livre para se refestelar com as visões de seu agrado e que respondam às suas inclinações. Colocar isso em prática é outro assunto, completamente diferente.





Leão 22/07 a 22/08





Os desejos sempre são urgentes, esses são forças que não admitem ser prorrogadas. Tenha isso em mente para navegar por estes dias com clareza e foco, porque há inúmeras emoções desencontradas querendo atenção.





Virgem 23/08 a 22/09





Os distúrbios emocionais que provocam alvoroço hão de ser contemplados com sinceridade, porque são expressões reais e verdadeiras que, se utilizadas com destreza, ajudarão a colocar tudo num rumo mais realista.





Libra 23/09 a 22/10





As questões práticas não são secundárias, elas servirão de ponto de apoio firme para você não se perder no meio dos distúrbios emocionais que acontecem ao seu redor, e que colocam você no centro do palco. Cabeça no lugar.





Escorpião 23/10 a 21/11





É inútil e desnecessário chutar o balde, apesar da vontade visceral. O melhor a fazer é criar alternativas para compensar os diversos acontecimentos com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho.





Sagitário 22/11 a 21/12





São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a alma fica meio abobalhada. No entanto, isso vai passar rapidamente, e se não passar, você terá de ser firme para manter a cabeça no lugar e agir com presteza.





Capricórnio 22/12 a 20/01





Os acontecimentos traem sua vontade de manter em sigilo suas verdadeiras intenções, e isso, apesar de violar sua vontade, traz à tona certos assuntos que servirão para estabelecer vínculos mais sinceros.





Aquário 21/01 a 19/02





Fazer tudo certo e direito acaba consumindo todo o tempo e a alma fica com saudade das experiências intensas, perder a cabeça e mandar para o espaço o conforto e segurança, em nome de vivenciar algo que mexa profundamente.





Peixes 20/02 a 20/03





Sempre será possível resistir às paixões, mas é improvável que você decida seguir por aí. Em primeiro lugar, porque sua alma necessita compensar o tédio, em segundo lugar, porque há muito de passional em você.