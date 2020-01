Homem morre carbonizado e motorista fica em estado grave após colisão

Vítima precisou ser retirada das ferragens e, devido aos ferimentos, foi transferida para hospital de cidade no Mato Grosso

Carro pegou fogo após colisão em trecho da BR-163, em Sonora; motorista morreu carbonizado ©PC de Souza/Edição MS Acidente envolvendo dois veículos provocou a morte de um motorista e deixou outro ferido gravemente, na manhã desta quarta-feira (22), em Sonora, a 364 quilômetros da Capital. A suspeita é que um dos carros tenha aquaplanado na pista, na altura do Km 835 da rodovia BR-163, e invadido a pista contrária.





Thiago Durê conduzia um veículo GM Ônix. Conforme o site Edição MS, o carro dele teria aquaplanado e atingido o Fiat Strada, conduzido pelo homem identificado como Paulo Cesar Dias Pereira, que seguida na direção contrária.





Com a batida, o carro de Thiago pegou fogo. O motorista não conseguiu deixar o veículo e morreu carbonizado, segundo o site. Inconsciente, o condutor do outro carro foi socorrido por pessoas conhecidas que seguiam viagem logo atrás. Com uma corda, os amigos puxaram o veículo que estava preso ao outro.





O homem foi retirado das ferragens por uma equipe da CCR MSVia e levedo ao Hospital Municipal Rachid Saldanha Derzi, em Sonora. Porém devido aos ferimentos graves, a vítima foi transferida para hospital de Rondonópolis (MT).





Por conta do acidente, as duas pistas da rodovia ficaram interditadas. Tempo depois, apenas uma foi liberada, sendo a passagem dos veículos realizado no sistema pare e siga. Equipes das policiais Rodoviária Federal e Civil, assim como peritos, estiveram no local.

Picape conduzida por homem que foi socorrido em estado grave e levado para hospital no MT ©PC de Souza/Edição MS





Fonte: campograndenews