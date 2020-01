Homem morre após ser atingido por raio em assentamento na fronteira

Moradores e autoridades no local onde corpo da vítima foi encontrado após queda de raio ©Porã News

O fim da tarde de sábado (4) foi marcado por forte tempestade na região sul de Mato Grosso do Sul e também no lado de lá da fronteira. Além de alagar ruas e derrubar árvores, em Ponta Porã, a 323 quilômetros da Capital, o temporal provocou queda de raios em Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Um homem, de 38 anos, foi atingido por um dos raios e morreu em uma área do assentamento Santa Teresa.





De acordo com o site Porã News, Bruno Patiño Torales fazia a limpeza em um ponto do local, por volta das 17h, e a suspeita é de que ele não tenha percebido a aproximação da tempestade.





A vítima ainda teria tentado se proteger em um acampamento, mas acabou sendo atingido. Bruno só foi encontrado por moradores da região no fim da manhã deste domingo (5), por volta das 12h15.





Agentes da Polícia Nacional do Paraguai foram acionados. Peritos também estiveram no local. O corpo da vítima foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) de Pedro Juan Caballero.





Fonte: campograndenews