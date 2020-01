Homem é chamado de corno e leva 4 tiros de vizinho da namorada

Suspeito fugiu após a tentativa de homicídio; vítima foi socorrida pelo Samu

Caso ocorreu no bairro Moreninha III, em Campo Grande ©Henrique Kawaminami Homem de 49 anos foi baleado com quatro tiros durante briga na tarde de ontem (26) na Rua Mandacaru, no bairro Moreninha III, em Campo Grande. O autor dos disparos é o vizinho da namorada da vítima.





Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi até a casa da namorada ajudá-la a fazer mudança, quando começou uma discussão com o vizinho da mulher, identificado como Jederson Miranda Perez, 23 anos. Durante a briga, o suspeito chamou o homem de corno e disparou quatro tiros.





A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com ferimentos no braço e na região do tórax, e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Moreninha. O suspeito fugiu após a tentativa de homicídio.





A Polícia Militar foi até a casa do suspeito e, no local, a irmã do rapaz, que é policial, contou que não presenciou a briga, mas que o autor dos disparos era o irmão.





Ainda segundo a testemunha, a namorada da vítima trabalhava como babá na casa da família. Na última sexta-feira (24), os envolvidos teriam discutido após o irmão suspeitar que a namorada do homem era amante do pai.





O suspeito não foi localizado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do bairro Tiradentes.