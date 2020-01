Governo vai revitalizar avenida Mato Grosso e criar novo acesso às Moreninhas

©Chico Ribeiro

Durante vistoria a obras, o governador Reinaldo Azambuja anunciou nesta sexta-feira (24.1) a realização de mais duas obras na Capital: a revitalização da avenida Mato Grosso e a criação de uma nova rota de acesso às Moreninhas, uma das regiões mais populosas da cidade.







“Agora nesta semana pactuamos duas parcerias que, ao meu ver, são fundamentais. Primeiro: toda a revitalização da avenida Mato Grosso, que é algo extremamente importante. O Estado vai fazer essa revitalização. E também pactuamos com a prefeitura que vamos dar novo acesso às Moreninhas. É um sonho antigo das Moreninhas ter uma nova rota, um novo acesso”, afirmou Reinaldo Azambuja.





Ele explicou que o projeto executivo do acesso ficará a cargo da prefeitura e o Governo do Estado licitará a obra. O governador disse ainda que o investimento irá trazer desenvolvimento e oportunidades às Moreninhas e a outros bairros que farão parte dessa nova rota.





O detalhamento dos projetos será feito no lançamento do pacote de obras do Governo Presente, previsto para março. “São ações que mostram que juntos vamos fazer muito mais. É a parceria que dá certo”, destacou o governador.





Ao lado do prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o governador Reinaldo Azambuja foi ver de perto a construção da pista de atletismo e a revitalização do ginásio, no Parque Ayrton Senna, e a reforma do Ginásio Guanandizão.





Na revitalização dos parques Ayrton Senna, Jacques da Luz e Sóter estão sendo investidos R$ 2,276 milhões – sendo que o maior investimento está sendo feito no primeiro deles, no valor de R$ 889,9 mil. O financiamento é da Caixa Econômica Federal.





Em relação ao ginásio esportivo, Reinaldo Azambuja lembrou que a abertura do Guanandizão permitirá trazer para Mato Groso do Sul a Liga das Nações de Voleibol. Inaugurado em 1984, a praça esportiva estava fechado desde 2013 por conta de falhas na estrutura hidráulica.





O local foi palco de eventos importantes como a partida Brasil x Portugal pela Liga Mundial de Vôlei, em 2004, e o show do cantor Roberto Carlos, em 2013, e agora poderá voltar a receber grandes eventos esportivos, culturais e religiosos.

Reinaldo e Marquinhos foram ver de perto a construção da pista de atletismo e a revitalização do ginásio ©Chico Ribeiro