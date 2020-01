Governo traça metas de investimento para Bonito

©CHICO RIBEIRO

Em reunião com o trade turístico de Bonito nesta quarta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja traçou metas de investimentos em infraestrutura que possibilitam a expansão da atividade turística na região.





No radar dos investimentos, a MS-382 tem prioridade. A pavimentação de 7,88 quilômetros da rodovia, entre Bonito e a Gruta do Lago Azul, já tem licitação finalizada, e a revitalização dos 65 quilômetros entre Guia Lopes da Laguna e Bonito será iniciada neste ano.





Reinaldo Azambuja destacou ainda o plano de pavimentar a MS-345, entre Bonito e Anastácio. “Já temos o projeto executivo de engenharia, com estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Estamos aguardando o time para o investimento, que será feito até 2022″, afirmou.





Conhecido como Estrada do 21, o trecho da MS-345, a partir do entroncamento com a BR-419 em Anastácio, encurta em até 70 quilômetros a distância entre Bonito e Campo Grande, facilitando o deslocando de vans e ônibus de turistas que chegam ao Estado pelo aeroporto da Capital.





Representando o trade na reunião, o presidente do Instituto de Desenvolvimento de Bonito (IDB), Guilherme Miguel Poli, aproveitou para reforçar a importância da pavimentação da Estrada do Turismo (municipal), que liga a cidade a atrativos como a Gruta São Mateus, o Balneário do Sol, a Ilha Bonita e o Porto da Ilha. O pedido está na lista de projetos em análise.





Voos em Bonito





Além de traçar metas de investimentos em rodovias, Reinaldo Azambuja ressaltou que o Governo do Estado trabalha para ampliar o número de voos comerciais no aeroporto da cidade.





No ano passado, governos Federal e Estadual melhoraram a estrutura do aeródromo de Bonito, pista de pouso e decolagem, pista de táxi, pátio de aeronaves e sinalização.





Neste ano, a intenção é implantar o sistema PAPI (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), que possibilitará a utilização do aeroporto por aeronaves de grande porte.

Ecoturismo





Referência mundial no turismo de natureza, Bonito foi eleito nesta semana pela revista Viagem e Turismo como o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Está é a 16ª vez que o município recebe o título.





Também participaram do encontro na governadoria o secretário Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), o deputado federal Beto Pereira, o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Funtur-MS), Bruno Wendling, e o prefeito de Bonito, Odilson Soares Arruda, além de empresários e representantes de turismo da cidade.