Governador participa da abertura do Showtec nesta quarta-feira (22)

©ARQUIVO Começa nesta quarta-feira (22) em Maracaju a 24ª edição do Showtec – uma das maiores feiras de tecnologia voltada para o agronegócio no Brasil. A solenidade de abertura será realizada às 8h na Fundação MS com a presença do governador Reinaldo Azambuja.





Tradicionalmente, o primeiro dia do Showtec reúne autoridades políticas e renomados pesquisados do agronegócio no País. Este ano, o evento será realizado entre os dias 22 e 24 de janeiro, com estandes das maiores empresas do Agro e os lançamentos mais importantes para setor.





Organizado pela Fundação MS, o Showtec difunde tecnologias e fortalece o ambiente técnico científico em Mato Grosso do Sul e no restante do País. O evento aproxima o produtor rural de soluções tecnológicas para o campo, contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio.