FRONTEIRA| Homem morre e outras 4 pessoas ficam feridas em atentado

As vítimas foram surpreendidas na saída de um poliesportivo onde ocorria disputa do campeonato nacional de futebol de salão

Uma das vítimas do atentado desta noite ©DIVULGAÇÃO



Um homem morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas na noite desta terça-feira (28) em mais um atentado a tiros em Capitan Bado, cidade paraguaia na fronteira com Coronel Sapucaia, município a 400 quilômetros da Capital.





As vítimas foram surpreendidas na saída de um poliesportivo onde jogavam os times de Capitan Badd e Pedro Juan, em disputa válida pelo campeonato nacional de futebol de salão. Celso Maldonado Duarte, conhecido como "Maracanã", de 46 anos, não resistiu aos disparos.





O jogador do Capitan Bado, Fabio Chacho Alcaráz está entre os feridos e teve o joelho atingido por um tiro de fuzil. Ele é um dos maiores destaques do time. Os outros feridos ainda não tiveram as identidades divulgadas e estão sendo atendidos em hospital da região.





A suspeita inicial da polícia paraguaia, é de que o ataque não tenha relação com o jogo e se trate de mais um acerto de contas ligado ao crime organizado da região de fronteira. Ainda não há mais detalhes sobre a dinâmica do atentado ou a confirmação da quantidade de atiradores que participaram do ataque.

Jogador Chacho Algaraz teve o joelho destroçado por um tiro de fuzil