Ex-prefeito de cidade paraguaia morre em atentado durante partida de futebol

Outro servidor público morreu e outros dois jovens também ficaram feridos no atentado

Júlio César e Alejandro Malvertti morreram no local do atentado ©CapitanBado

O ex-prefeito de Bella Vista Norte, no Paraguai, Júlio César Rojas Vadora, de 54 anos, foi executado a tiros no final da tarde deste sábado (18), na cidade. O chefe local do Senepa (Serviço Nacional de Erradicação da Malária)e amigo do político, Alejandro Malvertti Delgado, também morreu no local.





Os dois assistiam a uma partida de futebol na arquibancada do estádio Ybytyruzu Sports Center, quando pistoleiros chegaram atirando em uma moto. Segundo testemunhas, os criminosos usavam uma submetralhadora.





Os jovens Luís Arnaldo Fernandes, de 18 anos, e Arnaldo Flores também foram feridos e encaminhados com vida para o Hospital Regional de Bella Vista Norte. Júlio César já havia sido governador interino de Amambay, cuja capital é Pedro Juan Caballero. Conforme o site CapitanBado, os indícios apontam que o único alvo dos assassinos era o ex-prefeito Rojas.





No momento do atentado houve muita correria e outras pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. Policiais do Departamento de Investigações da Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero estão em buscas dos suspeitos.