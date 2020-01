EMPREGOS| Semana começa com 2,5 mil vagas disponíveis pela Funtrab no Estado

A semana com ela com 2.548 vagas para quem quer sair da fila do desemprego. A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece oportunidades em todo o Mato Grosso do Sul. São 212 vagas só em Campo Grande.





Na Capital, empresas contratam açougueiro, alinhadores de direção, auxiliares de limpeza, chefe de cozinha, cuidadores, mecânicos, passador de roupas, secretária, serralheiros e vendedores, dentre outros profissionais.





Serviço





Os interessados em se cadastrar na Funtrab da Capital devem comparecer à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos.





A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso. Há ainda as vagas reservadas para pessoas com deficiência.