EMPREGOS| Sanesul abre seleção para candidatos de nível fundamental e médio com salários de até R$ 3,1 mil

São 40 vagas disponíveis em diversas cidades de MS

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) publicou edital nesta quarta-feira (8) com a abertura de inscrições em processo seletivo com 40 vagas. Os salários chegam a R$ 3,1 mil e há oportunidades para candidatos de nível fundamental e médio.





O processo conta com as etapas de inscrição, análise da inscrição, avaliação curricular e entrevista pessoal ou prova prática. Confira as vagas:



Agente Operacional – Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto (Até 4ª série/ 5º ano completo); CNH de, no mínimo, categoria “C”. Salário: R$ 1.455,09. Encanador – Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto (Até 4ª série/ 5º ano completo); CNH de, no mínimo, categoria “C”. Salário: R$ 1.455,09 Operador de Equipamento Automotivo – Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto (Até 4ª série/ 5º ano completo); CNH de, no mínimo, categoria “C”. Salário: R$ 2.072,55. Assistente Administrativo – Requisitos: Ensino Médio; CNH de, no mínimo, categoria “B”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 2.241,63. Assistente Comercial – Requisitos: Ensino Médio; CNH de, no mínimo, categoria “AB”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 2.241,63. Assistente Técnico Operacional – Requisitos: Ensino Médio; CNH de, no mínimo, categoria “AB”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 2.241,63. Desenhista Projetista – Requisitos: Ensino Médio; Curso de capacitação de informática em software AutoCad; CNH de, no mínimo, categoria “B”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário de R$ 2.725,33. Eletromecânico/ Eletricista Industrial – Requisitos: Ensino Médio Completo; Curso em Eletricidade Industrial com no mínimo 200 horas; Curso de NR-10, válido no momento da inscrição; CNH de, no mínimo, categoria “C”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 2.725,33. Laboratorista – Requisitos: Ensino Médio e curso Técnico em Laboratório, Técnico em meio ambiente, Técnico de Saneamento, Técnico em Química; CNH de, no mínimo, categoria “B”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário de R$ 2.725,33. Técnico em Construção Civil – Requisitos: Ensino Médio e Curso Técnico em Edificações; Registro profissional do conselho da Classe; CNH de, no mínimo, categoria “B”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 3.189,38. Técnico em Saneamento – Requisitos: Ensino Médio e Curso Técnico em Química ou Técnico em Saneamento; Registro profissional no Conselho Regional de Química; CNH de, no mínimo, categoria “B”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 3.189,38. Técnico em Segurança do Trabalho – Requisitos: Ensino Médio e Curso Técnico em Segurança do Trabalho; Registro Profissional no MTE; CNH de, no mínimo, categoria “B”; Disponibilidade para viagens para municípios do Estado. Salário: R$ 3.189,38.

Serviço





Para participar, o candidato deve acessar a ficha de inscrição no site da Sanesul entre os dias 15 e 17 de janeiro. A ficha deve ser enviada com os documentos exigidos em edital para a Gerência de Desenvolvimento de Pessoas da Sanesul, na rua Dr. Zerbini, Chácara Cachoeira, Campo Grande.





Diário Oficial do Estado , a partir da página 37. Confira o edital no, a partir da página 37.