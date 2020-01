EMPREGOS| JBS inicia o ano com oportunidades em Campo Grande, Ponta Porã e Dourados

São mais de 400 oportunidades para atuação em diversas áreas

A JBS anuncia a abertura de novas vagas de trabalho para as unidades de Campo Grande 2, Dourados e Ponta Porã. Além de oportunidades para atuar nas linhas de produção, em funções que não exigem experiência, também há vagas para formações específicas, como Recursos Humanos ou Psicologia, e técnico em Segurança do Trabalho.





Confira as oportunidades disponíveis em cada unidade e como fazer para se candidatar:





Campo Grande 2





Técnico em Segurança do Trabalho – Sênior: São duas vagas disponíveis e o candidato precisa ser formado em curso Técnico de Segurança do Trabalho e ter experiência na função. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento.cgr@friboi.com.br , inserindo o nome da vaga no título da mensagem.





Operador de Produção e Operador de Limpeza Industrial: As vagas são para atuar no primeiro e no segundo turno de operação da planta localizada na Rodovia BR 060, s/n – Zona Rural (saída para Sidrolândia). Para participar da seleção, o candidato deve ir até a unidade no dia 6 de janeiro, às 7h, levando em mãos documentos pessoais para preenchimento de cadastro. Mais informações pelo telefone (67) 4009-7500.





Ponta Porã





Analista de Recursos Humanos: Para se candidatar à vaga é necessário ter formação em Psicologia ou Recursos Humanos, facilidade com o sistema para lançamento de informações do eSocial, e conhecimento do pacote Office (Excel, Word e Power Point). Os interessados devem enviar currículo para o E-mail recrutamento.pop@friboi.com.br , ou se candidatar por meio do site vagas.com.br até o dia 10 de janeiro. Mais informações pelo telefone (67) 3437-3621.





Dourados





Operador de Produção e Operador de Máquinas: São 400 vagas disponíveis para a unidade da Seara localizada no município. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer à unidade, levando em mãos um currículo e documentos pessoais, como Carteira de Trabalho e RG. A seleção começa na próxima semana, dia 8 de janeiro, e ocorrerá todas as quartas-feiras, das 7h às 13h. A unidade está localizada no Km 6, BR-163, Dourados (MS). Mais informações pelo telefone (67) 3411-2047.





Sobre a JBS





A JBS é uma das líderes globais da indústria de alimentos e conta com cerca de 230 mil colaboradores, em 15 países. A Companhia possui um portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e pela inovação, como Friboi, Moy Park, Pilgrim’s Pride, Primo, Seara, Swift, Gold’n Plump, entre outras, que atendem cerca de 275 mil clientes de mais de 190 nacionalidades em todo o mundo. Com foco em inovação, essa diretriz se reflete também na gestão de negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, invólucros naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, embalagens metálicas e transportes. A JBS adota as melhores práticas de sustentabilidade em toda sua cadeia de valor, e monitora seus fornecedores de forma constante por meio do uso de imagens de satélite, mapas georreferenciados das fazendas e acompanhamento de dados oficiais de órgãos públicos, além de conduzir suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos. As melhores práticas de Bem-Estar Animal guardam estreita relação com o sucesso das operações da JBS, que trata o tema com extremo rigor e tem investido cada vez mais no aprimoramento de ações que sigam as melhores práticas de mercado.