EMPREGOS| Funtrab oferece mais de 200 vagas na Capital nesta terça-feira (28)

Há vagas em diversas áreas de atuação e para PcD (Pessoa com Deficiência)

Com oportunidades em diversas áreas de atuação, a Funtrab (Fundação do Trabalho) está oferecendo nesta terça-feira (28) 210 vagas de empregos em Campo Grande, entre elas para PcD (Pessoa com Deficiência).





As áreas que oferecem mais vagas são Auxiliar de logística (15); Vendedor pracista (14); Analista de suporte técnico (10); Auxiliar de limpeza (9); Analista de suporte técnico (6); Motorista de carreta (6) e Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (5).





Para PcD, as vagas são para as áreas de Agente de proteção de aviação civil (1); Assistente de vendas (1); Atendente de telemarketing (1); Atendente do setor de frios e laticínios (1); Auxiliar administrativo (1); Auxiliar financeiro (1); Engenheiro civil (estágio) (1); Motorista carreteiro (4); Operador de vendas (2); Promotor de vendas (1); Recepcionista (1); Repositor de mercadorias (1) e Técnico de enfermagem (1).



Serviço





Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h às 17h. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.