EMPREGOS| Confira aqui as 2,8 mil vagas oferecidas no Estado

Há oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade

A Funtrab (Fundação de Trabalho) de Mato Grosso do Sul oferece nesta segunda-feira (13) 2,8 mil vagas de emprego em várias cidades do Estado. Há oportunidades em diversos cargos, destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade. O valor das remunerações não foi informado. Há vagas para candidatos com deficiência. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.



Serviço





As oportunidades são para Campo Grande (181 vagas), Aparecida do Taboado (2), Aquidauana (482), Batayporã (25), Caarapó (54), Corumbá (2), Costa Rica (64), Coxim (3), Dourados (46), Eldorado (31), Guia Lopes da Laguna (8), Iguatemi (1.722), Itaquiraí, Ivinhema (6), Jardim (7), Naviraí (3), Nova Alvorada do Sul (29), Nova Andradina (15), Ponta Porã (7), Ribas do Rio Verde (2), Rio Brilhante (16), Rio Verde de Mato Grosso (14), São Gabriel do Oeste (55), Sidrolândia (3), Sonora (8) e Três Lagoas.





Em Iguatemi, as oportunidades são para trabalhadores de cultura de maçã.



Veja aqui o endereço das agências de emprego de cada cidade e as vagas oferecidas.