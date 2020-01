Embriagada, condutora atropela pedestre em frente ao Aquário do Pantanal

Motorista foi engatar veículo para começar a dirigir e o carro avançou sobre vítima que estava sentada

Avenida Afonso Pena em frente ao Aquário do Pantanal em Campo Grande ©Henrique Kawaminami

Uma condutora de 21 anos foi levada à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região central na madrugada deste 1 de janeiro de 2020, em Campo Grande, após atropelar pedestre de 22 anos que estava sentado no meio fio em frente ao Aquário do Pantanal, na Avenida Afonso Pena.





Ela, que acabava de sair, bêbada, do réveillon na Cidade do Natal, avançou o veículo sobre a vítima quando tentou engatar o carro, segundo o boletim de ocorrência. O registro afirma que ela estava bastante agitada, com forte odor etílico e olhos avermelhados.





Na delegacia, também apresentou braços machucados que, conforme contou aos policiais, estavam assim por ela ter caído várias vezes ao chão. Ela disse que saía do local para buscar os filhos na casa da avó e conduzia um gol com placas de São Gonçalo (RJ). O teste de alcoolemia, conhecido como “bafômetro”, indicou 0,90 mg/L de álcool.





A vítima foi levada para a Santa Casa, está consciente, reclama de dores e passa por avaliação do setor ortopédico.





Na mesma região, no Bairro Chácara Cachoeira, a bebedeira terminou em engavetamento de veículos. Um gol, um corsa e um ônix eram conduzidos por motoristas na Avenida Afonso Pena, próximo à Rua Alto Porã. O condutor do Onix, de 31 anos, bateu na traseira do corsa que, então, atingiu a traseira do gol.





O ônix tinha placas de Várzea Grande (MT) e o motorista apresentou 0,48 mg/L, enquanto os outros condutores não apresentavam nenhuma quantidade de álcool no organismo. O condutor também foi levado para a Depac centro.





Em outra região, na Avenida Gunter Hans, motorista de 60 anos foi preso por conduzir o veículo quando estava embriagado. Ele foi levado para a Depac Cepol.