Em Paranaíba, deputado Lidio Lopes entrega Emenda Parlamentar para Centro de Recuperação

O Presidente da CCJ – Comissão de Constituição Justiça e Redação da AL/MS, deputado estadual Lidio Lopes (Patriota), mesmo no período de férias esteve no sábado 11 de janeiro em Paranaíba, município distante 406 quilômetros de Campo Grande.





O parlamentar entregou para a AME – Associação Missionaria Evangélica de Paranaíba instrumentos musicais adquiridos por meio de Emenda parlamentar de sua autoria. A AME mantém o centro de recuperação de dependentes químicos, além de desenvolver projetos sociais com jovens e adolescentes por meio da música como forma de prevenção e melhoramento do rendimento escolar no município.





Para o presidente da Associação, Pastor Orlando Lima Monteiro a emenda no valor de 50 mil reais vai possibilitar a recuperação e a ressocialização de muitas vidas por meio do centro de recuperação e os instrumentos são utilizados para prevenir jovens e adolescentes a não se envolverem com as drogas, além de melhorar o rendimento escolar.





“Estamos muito agradecidos ao deputado Lidio Lopes por esse trabalho e esse foco, que é o investimento na área social”, ressalta Pastor Orlando.





Segundo Lidio Lopes, o objetivo é prevenir e recuperar vidas “nós trabalhamos em prol do desenvolvimento da população de MS e a melhor forma é investir na prevenção e melhoria, ou seja, na recuperação das pessoas”, ressaltou Lidio Lopes.





Além dos instrumentos adquiridos a emenda parlamentar também será para o custeio e manutenção do centro de recuperação.