Em novo vídeo gravado pelo filho, idosa nega agressão por parte de nora

As imagens já estão em poder da Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) e serão anexadas ao inquérito

Idosa em novo vídeo nega que foi agredida pela nora ©REPRODUÇÃO O caso da idosa de 82 anos agredida pela nora de 34 anos teve mais um episódio na últimas horas. Para amenizar a situação da agressora, o filho, marido da suspeita, gravou um novo vídeo em que a mãe nega ter sofrido agressão. O caso aconteceu em Nova Andradina, distante 300 quilômetros de Campo Grande.





Na imagem, que começou a circular nas redes sociais, a idosa aparece sendo questionada pelo filho sobre o episódio e ao responder nega que apanhou. "Mãe, a fulana bateu na senhora? Não. Ela pegou nos meus braços. Ai parou. Eu não falava nada para ela não ter mais raiva", respondeu a idosa.





Segundo o site Nova News, as imagens já estão em poder da Dam (Delegacia de Atendimento à Mulher) e serão anexadas ao inquérito. O filho que gravou o vídeo será intimado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos, assim como a suspeita. Conforme a delegada Daniella de Oliveira Nunes, a idosa vai prestar depoimento nesta tarde. Ela não foi ouvida ainda porque mora em um sítio no distrito de Nova Casa Verde e estava com dificuldade para ir à delegacia. Assista, abaixo, ao vídeo.









Maus-tratos - O caso veio à tona quando um vídeo circulou na cidade mostrando a idosa sendo agredida e derrubada no chão pela nora. A polícia foi informada sobre o caso no domingo (19), depois de uma neta da vítima procurar a delegacia para fazer a denúncia. A agressão aconteceu no começo do mês.





À polícia, a neta contou que o fato foi registrado quando a idosa foi visitar um dos filhos no distrito de Nova Casa Verde. O próprio filho, marido da suspeita, teria feito as imagens. Na gravação é possível ver a mulher descontrolada gritando com a idosa. “Você está na minha casa, não me bate não”, diz. A autora acusa a idosa de ter dado “um murro” em seu rosto, no entanto, a suposta agressão não aparece nas imagens. Após empurrar a sogra por várias vezes, a nora puxa a aposentada de um sofá. A vítima cai no chão e em seguida é arrastada pela autora.