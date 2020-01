Em Jardim, presidente da Sanesul reafirma compromisso de investir em saneamento

Obras em Jardim também foram inseridas na agenda dos diretores da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) na semana passada. O diretor-presidente da estatal, Walter Carneiro Junior, e o diretor de engenharia e meio ambiente, Helianey Paulo da Silva, visitaram as obras de ampliação do sistema de abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário do município.





Os representantes da Empresa ouviram as demandas da regional da Sanesul e também visitaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) e a captação de água da Sanesul, localizada às margens do Rio Miranda.





Após as visitas técnicas, os diretores se reuniram com os funcionários da Sanesul e conversaram sobre gestão estratégica e planos para 2020.





“Ao longo dos anos, a Sanesul universalizou o fornecimento de água tratada em todos os municípios por ela operados. Nossa meta agora é avançarmos cada vez mais na cobertura de esgotamento sanitário. Queremos ser o primeiro Estado da Federação a ter esse serviço universalizado”, ressaltou Walter.





Aos funcionários, o diretor-presidente falou da importância da Sanesul levar saneamento com qualidade à população e como a Empresa está se desenvolvendo.





“Fizemos uma pesquisa ano passado e constatamos que a Sanesul está entre as empresas mais respeitadas no Mato Grosso do Sul. A marca Sanesul está cada vez mais forte em termos de credibilidade e qualidade dos serviços prestados. Isso se dá devido a uma gestão eficiente e a dedicação dos funcionários comprometidos com o trabalho”, ressaltou o diretor-presidente.





A gerente regional da Sanesul, Daniela Nantes, acompanhou os diretores durante a agenda em Jardim e região.