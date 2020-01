EDUCAÇÃO| Alunos se organizam para combate condutas abusivas na Estácio de Sá

Direção do campus da IES Estácio de Sá, de Campo Grande, denunciado por estudantes de Fisioterapia ©DIVULGAÇÃO

Acadêmicos dos cursos da área saúde matriculados na Universidade Estácio de Sá, campus de Campo Grande, estão se organizando com a finalidade de combater o que qualificam como condutas abusivas e desrespeitosas que estariam sendo praticadas pela direção da instituição com seus professores e alunos.





Segundo a denúncia encaminhada ao programa “Bronca do Eli”, levado ao ar diariamente nas rádios Diamante FM (Rochedo e Corguinho) e Segredo FM (Campo Grande), as arbitrariedades têm sido cometidas em grande número na Instituição de Ensino Superior, a começar pelas demissões em excesso, prejudicando todo andamento do curso e trazendo insegurança aos docentes e alunos.





Conforme relataram os denunciantes ao radialista Eli Sousa, o descaso é inaceitável, pois, há o registro de casos de disciplinas que deveriam estar abertas, mas não estão, de orientadores escolhidos para acompanhar a produção de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCCs) que foram demitidos, entre outras barbáries.





Há ainda o registro da insatisfação dos alunos com aulas práticas, pois, muitos professores considerados qualificados e que são muito respeitados pelos acadêmicos, foram demitidos pela direção da Estácio de Sá. “São condutas não compatíveis com as promessas e visão da instituição, gerando uma cascata de acontecimentos nocivos para quem busca conhecimento e preparo para o mercado de trabalho” informam os denunciantes que concluem dizendo que aguardam “resposta imediata” da direção da IES.