Domingo será de sol com máxima de 38°C em Mato Grosso do Sul

De acordo com a meteorologia, o tempo fica instável com previsão de chuva entre terça e quarta-feira

O dia será de sol e tempo quente neste domingo (26) em Mato Grosso do Sul. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas máximas podem chegar a 38°C em alguns lugares do Estado.





Em Campo Grande, o domingo amanheceu ensolarado e com os termômetros marcando 23°C. No decorrer do dia, as temperaturas sobem e podem chegar a 33°C na Capital.





Em Dourados, Amambai, Jardim, Bonito e Ponta Porã, o domingo amanheceu com céu parcialmente nublado e deve durante o resto do dia. Já a máxima será de 34°C.





Três Lagoas, Paranaíba, Brasilândia, Nova Andradina, Bataguassu e Taquarussu, a máxima poderá chegar aos 35°C. A meteorologia prevê que o tempo fique parcialmente nublado,





Já em Sonora, Camapuã, Pedro Gomes, e Rochedo, os termômetros podem marcar até 35°C. Em Corumbá, e Porto Murtinho, o dia será mais quente e a máxima pode chegar a 38°C.





Ainda de acordo com a meteorologia, o tempo fica instável com previsão de chuva entre terça e quarta-feira e as temperaturas começam a cair.