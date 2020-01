Domingo começa com sol, mas previsão é de chuva no final da tarde em MS

Até quarta-feira, previsão do Inmet é de pancadas de chuva e trovoadas no final da tarde e noite

Sol não deve durar o dia todo na capital e interior © REPRODUÇÃO O domingo começou com sol, mas será de chuva na capital, com temperaturas que não devem ultrapassar os 31ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Até quarta-feira, os dias devem permanecer assim. A convergência de umidade continua no norte e noroeste do estado, provocando instabilidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos períodos da tarde e inicio da noite.





Ainda conforme o Inmet, nas outras regiões, a possibilidade de chuva à tarde é menor, exceto no sul do estado, que será de parcialmente nublado a claro.





A mínima prevista é de 21ºC e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados da capital no final da tarde e início da noite.





Durante toda a semana, a previsão ainda é chuvas isoladas e céu encoberto com chuvisco. No interior, algumas cidades seguem a expectativa da capital.





Em Três Lagoas, o domingo será de céu parcialmente nublado, mas o sol deve aparecer. Ainda segundo o Inmet, a máxima é de 30ºC e a mínima hoje é de 24ºC.





No sul do estado, em Naviraí, as pancadas de chuva podem vir acompanhadas de rajadas de vento, também no final do dia. Em Corumbá, apenas de nublado, o sol predomina na cidade branca e a máxima chega aos 35ºC neste domingo.





Na fronteira com o Paraguai, a previsão também é de sol entre nuvens, com trovoadas isoladas e chance de chuva. Em Ponta Porã, o domingo permanece nublado e a mínima é de 21ºC.