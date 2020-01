Dois motociclistas morrem em acidentes em Campo Grande; um em curva a poucos metros de casa

Motorista envolvido em um dos acidentes foi preso por dirigir embriagado.

Buraco no muro aberto com o impacto da vítima — Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena



Dois motociclistas morreram em diferentes acidentes entre a noite de terça-feira (31) e a madrugada desta quarta-feira (1º), em Campo Grande. Um deles, de 29 anos, em uma curva a poucos metros de casa.





O primeiro acidente aconteceu por volta das 23h (de MS), na BR-262, saída para Aquidauana. Um auxiliar de serviços gerais morreu ao colidir com um carro.





O carro era conduzido por um homem de 36 anos que foi preso por dirigir embriagado. Ele não aceitou fazer o teste do etilômetro, mas os policiais verificaram a embriaguez devido ao comportamento dele e o odor etílico.





Segundo a polícia, o motorista disse e a perícia constatou que o motociclista invadiu a pista contrária e o farol do veículo estava apagado.





Na madrugada





Por volta da 1h, Cleudenilson Alves Rodrigues de Matos, de 29 anos, morreu ao bater a moto no muro de um terreno baldio, na avenida Presidente Vargas. Ele foi lançado e o impacto do corpo no muro foi tão forte que abriu um buraco no local.





De acordo com a família de Cleudenilson, ele voltava para casa quando o acidente aconteceu. A batida foi em uma curva, a poucos metros da residência dele, em um trecho com mato na pista, sinalização e iluminação precárias.





Cleudenilson era frentista, mas como estava em férias, passou a trabalhar como vendedor em um sacolão.

Motocicleta da vítima que bateu no muro ficou danificada — Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena