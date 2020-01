Dez adolescentes abrem buraco em Unei, ameaçam agentes e tentam fugir

Eles fizeram buraco na parede e, segundo as informações apuradas, promoveram quebradeira no local

Adolescentes chegando a Depac Cepol nesta tarde ©Marcos Maluf

Depois de varredura nos alojamentos, dez adolescentes infratores foram levados para o Cepol (Centro de Policiamento Especializado), no Bairro Tiradentes, como responsáveis por tentativa de fuga na Unei (Unidade Educacional de Internação) Novo Caminho, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande, nesta segunda-feira (6). Segundo apurado pela reportagem, eles conseguiram fazer um buraco no alojamento onde estavam e promoveram quebradeira no local.





O motim ocorre 21 dias depois de fuga na Unei Dom Bosco, que fica na BR-262, na saída para Três Lagoas. Hoje, ninguém fugiu. Conforme levantado, houve ameaças aos agentes educacionais.





Depois do tumulto, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram chamados, entraram na unidade e fizeram vistoria. Eles encontraram armas artesanais que eram usadas pelos internos.





De acordo com as informações obtidas pelo Campo Grande News, todos os internos envolvidos na situação são menores de 18 anos. Eles foram para a Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude enquadrados) nas infrações de dano ao patrimônio e ameaça.





O motim começou por volta das 11h.





Versão oficial – A Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública)informou que os agentes socioeducativos se organizaram e conseguiram conter o princípio de motim. Ainda segundo a Sejusp, policiais do Choque da PM que faziam rondas na região foram chamados e acionaram reforço para fazer vistoria em todas as celas.





Um procedimento administrativo será instaurado para verificar os motivos do princípio do motim, finalizou a Sejusp.





Fuga - No dia 16 de dezembro, adolescentes que cumpriam medida socioeducativa na Unei Dom Bosco serraram cadeados dos alojamentos e simularam o espancamento de um dos internos. Quando o socorro chegou, foi surpreendidos por 21 internos. Ao todo, 26 fugiram. Dez foram localizados até o momento.

Viaturas do Choque chegam à Cepol, para onde adolescentes que fizeram motim em Unei foram levados ©Maressa Mendonça