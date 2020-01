Deputado paraguaio tem casa alvejada por 30 tiros de fuzil na fronteira

Homens armados com fuzis e que estavam em um veículo Gol dispararam cerca de 30 vezes contra a casa de Júlio Vega

Carro do deputado estadual foi alvejado por tiros na madrugada ©DIVULGAÇÃO

O deputado estadual do Partido Colorado, Júlio Vega, que faz oposição ao governador do Departamento do Amambay, cuja capital é Pedro Juan Caballero, teve a casa alvejada por disparos na madrugada deste sábado. Homens armados com fuzis e que estavam em um veículo Gol dispararam cerca de 30 vezes contra a casa do deputado. As informações são do site MS em Foco.



O incidente ocorreu por volta das duas horas da madrugada na rua Tenente Herrero Bueno no bairro Marechal Estigarribia e ninguém ficou ferido. Um carro de luxo que estava estacionado em frente à casa foi atingido com cerca de 20 tiros e outros disparos atingiram o muro da casa.

A perícia técnica recolheu no local cerca de 26 cápsulas de munição calibre 5,56. Câmeras de segurança situadas em residências próximas ao local foram requisitadas e as imagens do momento do atentado serão usadas para tentar identificar os atiradores.



O deputado tinha acabado de chegar de uma reunião e disse que escapou por “milagre” dos tiros. Ele entrou rapidamente no interior da casa e deixou o carro do lado de fora. “Não tenho dividas ou inimigos. O único problema que tenho é a oposição que faço aos Acevedos”, falando sobre a família do prefeito de Pedro Juan Caballero a quem ele acusa diretamente pelo atentado.



O caso está sendo investigado pela Polícia Nacional do Paraguai e o prefeito José Carlos Acevedo, não se pronunciou em relação a denúncia feita por Vega.







Fonte: campograndenews Por: Rosana Siqueira