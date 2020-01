Criança é atacada por Pitbull, passa por cirurgia e é transferida para Santa Casa

Ferimentos foram na mandíbula e pescoço e o caso ainda é considerado grave

Uma criança, de 7 anos teve que passar por uma cirurgia na manhã desta quinta-feira (9) após ser atacada por um cão da raça Pitbull, no bairro Jardim Alvorada, na cidade de Três Lagoas, distante a 338 quilômetros de Campo Grande. A informação é que o cachorro seria da própria família e o menino estava brincando com o animal.





O garoto sofreu ferimentos graves na região da mandíbula e pescoço, de acordo com o site Perfil News. A criança foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e precisou passar por cirurgia.





Ainda de acordo com o site, com as informações do hospital, a cirurgia foi bem-sucedida e durou cerca de uma hora e meia, envolvendo seis médicos.





A criança está entubada e segue em observação médica, onde o caso é considerado grave. Por conta disso, o hospital informou que o menino será transferido para a Santa Casa de Campo Grande.